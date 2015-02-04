Количество жертв катастрофы самолета в Тайване уже превысило 20 человек

Из 53 пассажиров и пяти членов экипажа выжили 15 человек, сообщает Новое Время со ссылкой на Taiwan News. Все они доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Спасателям уже удалось извлечь “черные ящики”. Поиски продолжаются. Предположительно, в фюзеляже самолета находятся люди.

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Рейс ATR-72-600 авиакомпании TransAsia выполнял внутренний рейс из столицы Тайбэя на острова архипелага Цзиньмэнь в западной части Тайваньского пролива. Утром 4 февраля при взлете самолет задел эстакаду и упал в реку.

Как сообщают местные СМИ, через две минуты после взлета пилот подал сигнал бедствия, сообщив о неполадках в двигателе.