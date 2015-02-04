СМИ: Евросоюз снимет санкции с младших Януковича и Азарова

За последний месяц Украина снизила опасность того, что в феврале ЕС снимет санкции, наложенные на ряд ключевых представителей прежней власти, однако с некоторых экс-чиновников и их родственников, скорее всего, ограничения все же будут сняты.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в МИД Украины, знакомый с переговорами с ЕС по этому вопросу.

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По его словам, украинская прокуратура за последний месяц провела процессуальные действия, которых ЕС ждал с марта прошлого года. Это позволит избежать снятия ареста с активов ряда должностных лиц. Киев уже передал в Брюссель необходимые документы.

Как известно, ЕС ввел ограничения в виде ареста активов сроком на год, 9 марта 2015 года автоматически истекает срок их действия. Чтобы предотвратить снятие ограничений, Совет ЕС должен принять новое решение, продлив арест счетов бывших украинских чиновников.

"Еще в декабре под угрозой снятия санкций было 12 человек (большинство из 22 представителей бывшей власти, против которых были введены санкции решением Совета ЕС 9 марта). В конце концов, как мы ожидаем, ЕС снимет санкции с 3-4 человек", - заверил "Европейскую правду" дипломат.

Собеседник назвал имена тех, с кого, скорее всего, будет снято ограничение.

"Очень плохая ситуация с доказательствами против Игоря Калинина (руководитель СБУ в 2012-2013 годах, далее - советник президента), Александр Якименко (глава СБУ в 2013-2014 годах), Януковича-младшего (Виктор Янукович, сын экс-президента, народный депутат в 2006-2014 годах), Азарова-младшего (Алексей Азаров, сын экс-премьера, народный депутат в 2012-2014 годах). Здесь риск снятия санкций наиболее высок... Есть также определенные сложности в отношении Елены Лукаш и Андрея Портнова (экс-глава Минюста и заместитель главы администрации президента, куратор юридического направления)", - отметил он.

Не исключено, что в продленных санкциях будет изменена формулировка претензий к некоторым чиновникам - раньше всем были предъявлены идентичные обвинения в расходовании государственных средств и их выводе за границу.

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Напомним, в конце прошлого года Брюссель сообщил Киеву, что готовится снять санкции с ряда экс-чиновников, включая бывшего главу администрации президента и первого вице-премьера Андрея Клюева, из-за того, что Киев не ведет расследование их деятельности. Общее количество тех должностных лиц, которые попали в "группу риска", достигала 15 человек, сообщали некоторые источники.

Сейчас в общении с "Европейской правдой" дипломатический источник не назвал Андрея Клюева и его брата Сергея Клюева среди тех, с кого сейчас планируют снять санкции.