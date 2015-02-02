Нардеп: ЕС снимает санкции с детей Януковича и Азарова, Табачника, Клюева и Лукаш
Народный депутат, экс-журналист Сергей Лещенко (БПП) расскзал, что Евросоюз снимает санкции со многих пособников режима президента Виктора Януковича.
Об этом со ссылкой на свои источники в ЕС он написал на своей странице в Фейсбук.
"Санкции снимают с экс-главы СБУ Якименко, Алексея Азарова, Виктора Януковича-младшего, Дмитрия Табачника, Елены Лукаш и Сергея Клюева", - написал он.
"Чтобы санкции не сняли, Украина должна была предъявить подозрения этим лицам за экономические преступления. Меня в этом списке больше всего шокирует Клюев-младший - на него было оформлено Межигорье, главное вещественное доказательство в экономических преступлениях Януковича. Клюев ходит в парламент, как ни в чем не бывало", - пишет Лещенко.
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Он отметил, что по данным его собеседников для сохранения санкций против Клюева необходимо хотя бы подать в Верховную Раду представление о снятии с него депутатской неприкосновенности.