Лавины в Альпах унесли жизни семи человек

Погибших может оказаться больше: несколько человек пропали в горах без вести.

Из-за сильных снегопадов в немецких, австрийских и итальянских Альпах участились случаи схода лавин.

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Об этом пишет Новое время.

"Двое немецких лыжников погибли от двух разных лавин в горах Австрии. Тело третьего лыжника было найдено в горах недалеко от Зальцбурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в немецкой Баварии лавина убила женщину. Там же турист погиб от падения дерева.

Тела двух альпинистов нашли в итальянских Альпах.

"Погибших может быть больше: несколько человек пропали в горах без вести. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявлен второй уровень лавинной опасности", - отмечает издание.

Италия переживает сильные снегопады, нетипичные для этой страны. Снег лежит даже на склонах знаменитого Везувия, что бывает редко.