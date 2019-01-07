В Габоне арестовали военных, объявивших о захвате власти
В Габоне арестовали четырех из пяти военных, которые захватили государственную радиовещательную станцию, где объявили о создании "Национального совета реставрации" в связи с утратой доверия к президенту Али Бонго Ондимбе.
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Об этом сообщает "112 Украина".
"Четверо из пяти офицеров, которые захватили государственное радио в столице страны, были арестованы. Пятый офицер сбежал и преследуется", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее военные в Габоне, стране на западном побережье Центральной Африки, взяли под свой контроль государственную радиостанцию, где объявили о создании "Национального совета реставрации" в связи с утратой доверия к президенту Али Бонго Ондимбе.
В частности, в радиоэфире военные сообщили о том, что пришло время "восстановить демократию" в Габоне.
Они вспомнили новогоднее обращение президента, в котором тот уверял, что чувствует себя хорошо и может продолжать руководить страной, назвав его "жалким зрелищем".