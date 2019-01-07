В Габоне военные объявили о захвате власти

Президент страны Али Бонго Ондимба в октябре перенес инсульт и был в Марокко на лечении.

Военные в Габоне, стране на западном побережье Центральной Африки, взяли под свой контроль государственную радиовещательную станцию, где объявили о создании "Национального совета реставрации" в связи с утратой доверия к президенту Али Бонго Ондимбе.

Об этом сообщает BBC. В частности, в радиоэфире военные сообщили о том, что пришло время "восстановить демократию" в Габоне.

Читайте такжеВ Габоне недовольные результатами выборов митингующие подожгли здание парламента

Они вспомнили новогоднее обращение президента, в котором тот уверял, что чувствует себя хорошо и может продолжать руководить страной, назвав его "жалким зрелищем".

Действующий президент Али Бонго сейчас находится за пределами Габона. Около двух месяцев назад он уехал на лечение в Марокко после вроде инсульта, о котором сообщали СМИ. В 2009 году Али Бонго заменил на посту президента своего отца Омара Бонго, который возглавлял страну с 1967 года.