Боевики перешли к тактике засад и «блуждающих» танков в районе Бахмутки
08:33, 04 февраля 2015Мир
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В районе Крымского и Трехизбенки (район Бахмутской трассы), а также в районе между Счастьем и Станицей Луганской боевики продолжают вести активную контрбатарейную борьбу, однако уже избегают активных наступательных действий.
REUTERS
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.
«Ранее в районе н.п.Станица Луганская террористы предприняли попытку прорвать оборону украинских войск при помощи комбинации массированного огня и активных действий небольших мобильных групп пехоты при поддержке бронетехники», - сообщает Тымчук.
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На данный момент вновь отмечается применение боевиками тактики «засадных» и «блуждающих» танков при поддержке минометов. Зафиксированы как минимум две таких группы, периодически наносящих огневые удары по передовым позициям украинских войск.
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