Боевики перешли к тактике засад и «блуждающих» танков в районе Бахмутки

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Ранее в районе н.п.Станица Луганская террористы предприняли попытку прорвать оборону украинских войск при помощи комбинации массированного огня и активных действий небольших мобильных групп пехоты при поддержке бронетехники», - сообщает Тымчук.

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На данный момент вновь отмечается применение боевиками тактики «засадных» и «блуждающих» танков при поддержке минометов. Зафиксированы как минимум две таких группы, периодически наносящих огневые удары по передовым позициям украинских войск.