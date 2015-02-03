МИД Польши вручило ноту протеста послу России

Поводом стали слова заместителя главы МИД РФ Григория Карасина о том, что глава МИД Польши Гжегож Схетына покрывает позором не только себя, но и всю дипломатическую службу страны и всю политическую культуру Польши, сообщает Европейская правда со ссылкой на телеканал TVN24.

Ранее МИД Польши ответило на эти слова резким заявлением, в котором обвинило РФ в грубой риторике и нарушении стандартов дипломатии.

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"Мы осуждаем все формы вербальной агрессии и манипулирования информацией в отношениях между государствами, что в последнее время, к сожалению, проявляется все чаще в заявлениях высокопоставленных чиновников российской стороны", - сказано в заявлении.

"Заявления заместителя министра Карасина - это еще одна попытка России манипулировать историей ХХ века", - подчеркнули в ведомстве.

В российском посольстве информацию о вызов посла в МИД Польши пока не подтверждают.

Ранее УНИАН сообщал, что МИД РФ возмущен заявлением Схетыны, что "Освенцим" освобождали украинцы.