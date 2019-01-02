В сети публикуют видео стрельбы в Магнитогорске

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске вечером взорвалась маршрутка - погибли три человека.

В российском Магнитогорске уже двое суток подряд происходят чрезвычайные события. 31 декабря в результате взрыва в многоэтажке обвалился подъезд, что привело к гибели людей, а 1 января неподалеку от дома взорвалась маршрутка.

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Местные СМИ сообщили, что взрыв стал результатом спецоперации по задержанию террористов. Свидетели сообщают о стрельбе и по меньшей мере трех погибших. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Тем временем, в сети начали публиковать видео с места взрыва маршрутки. На нем можно слышать звуки, четко похожие на выстрелы.

Осторожно, ненормативная лексика.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске 31 декабря утром произошел взрыв. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждено 48 квартир. По последним данным, погибли 9 человек, судьба еще 32 остается неизвестной.