Суд ООН: сербы не совершали геноцида хорватов - BBC

Международный суд во вторник постановил, что Сербия не совершала геноцида против хорватов во время конфликта на Балканах в начале 1990-х годов, передает BBC Украина.

Сербия не смогла обосновать свое утверждение о том, что у Сербии была цель совершить геноцид и она не смогла наказать виновных, заявил судья Петер Томка, зачитывая вердикт.

По его словам, хотя сербские силы совершили преступления в начале войны, это не было геноцидом.

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Судьи еще должны вынести решение относительно аналогичного иска Сербии против хорватов.

Этот процесс тянется уже более пятнадцати лет. В последние годы отношения между двумя государствами улучшились.

Международный суд - это главный судебный орган ООН.