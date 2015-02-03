Испания решила принять новые антитеррористические законы

Об этом сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Новые антитеррористические законы будут охватывать такие области, как публикации в социальных медиа, финансирование преступной деятельности и поездки в зоны военных действий.

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Кроме того, будут также усилены судебные и полицейские ресурсы с тем, чтобы бороться со всеми видами терроризма, в том числе террористическими актами, которые осуществляются лицами, которые действуют в одиночку.

Соглашения между правительством и оппозицией было достигнуто после нападений боевиков-исламистов в Париже. Эти события побудили правительства европейских стран рассмотреть расширение полномочий их органов безопасности.