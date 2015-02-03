Глава МИД Канады решил уйти в отставку – источники

Как передает CBC News со ссылкой на источники, заявление об увольнении министр может написать уже во вторник, 3 февраля. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным телеканала, 45-летний политик уже объявил своим сотрудникам о решении не претендовать на очередной срок на посту главы МИД. Как отмечается, после отставки главы Минфина Канады Джима Флаэрти в марте 2014 года Бэрд станет вторым влиятельным министром, покинувшим правительство Стивена Харпера.

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Как сообщили CTV News источники в окружении Бэрда, глава МИД обдумывал свое увольнение на протяжении нескольких месяцев. По их словам, политик может перейти на работу в ООН, где займется реформированием Всемирной организации здравоохранения.

Джон Бэрд проработал на госслужбе более 20 лет. В феврале 2006-го он возглавил министерство торговли, а спустя год стал министром охраны окружающей среды. В 2008 году он был назначен на пост главы министерства транспорта, инфраструктуры и сообществ Канады. Внешнеполитическое ведомство Бэрд возглавил в мае 2011 года.