Канадского министра забросали ботинками и яйцами в Палестине

Десятки палестинцев закидали обувью и яйцами конвой министра иностранных дел Канады Джона Бэрда, который приехал в воскресенье, 18 января, в Рамаллу, чтобы встретиться с палестинским коллегой Риядом аль-Малики. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

По данным Reuters, глава МИД не пострадал. Одно яйцо попало в крышу его автомобиля. Инцидент произошел уже после переговоров с аль-Малики во внешнеполитическом ведомстве.

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Несколько десятков бойцов спецназа, вооруженные пулеметами и имеющие защитное снаряжение, не стали противостоять толпе. Британское агентство отмечает, что на акцию собрались примерно 100 человек, хотя не все они атаковали конвой канадского чиновника. Протестующие держали плакаты с надписями: «Бэрд, тебе не рады в Палестине».

Ранее активисты движения ФАТХ (его лидером является президент Палестины Махмуд Аббас) призывали бойкотировать визит Бэрда, поскольку Канада занимает произраильскую позицию.

15 января на сайте МИД Канады было размещено сообщение о том, что глава ведомства собирается нанести визит в Израиль и Палестину. Отмечалось, что эта поездка откроет возможность вновь подтвердить обоюдную приверженность стратегическому партнерству. «Канада высоко ценит тесные связи с Израилем», — приводятся в заявлении слова Бэрда.

Оттава назвала подписание Аббасом Римского статута Международного уголовного суда, позволяющее Палестине стать членом МУС, провокационным решением, которое «только усиливает разрыв между палестинцами и израильтянами и приведет к плачевным последствиям». В 2012 году Канада, наряду с США и Израилем, проголосовала против признания Палестины в качестве государства-наблюдателя в ООН.