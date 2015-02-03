Власти Хорватии спишут долги 60 тысячам граждан

Около 60 тысячам должников будет предоставлена возможность аннулировать свою задолженность перед кредиторами. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на BBC.

Схема, получившая название "Новый старт", рассчитана на тех, кто задолжал до 5 тысяч долларов и чьи счета были заморожены из-за долгов.

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Выплату долгов кредиторам на себя возьмут общественные организации и ряд частных компаний.

Некоторые наблюдатели называют эту меру популистским шагом, так как в этом году в Хорватии должны пройти всеобщие выборы.