Хорватия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
15:59, 12 декабря 2014Мир
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Хорватия ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Хорватия ратифицировала СА с Украиной \ ZN.UA
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем "Твиттере". "День хороших новостей. Хорватия ратифицировала наше Соглашение об ассоциации", - написал он.
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16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС.
На сегодняшний день Соглашение об ассоциации уже ратифицировали 9 государств-членов ЕС: Румыния, Литва, Латвия, Болгария, Словакия, Мальта, Эстония, Швеция, Венгрия. Также соглашение ратифицировали Сенат и Сейм Польши, Сенат Чехии.
Хорватия ратифицировала сегодня соглашение об ассоциации Украины с ЕС
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