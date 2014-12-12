Хорватия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем "Твиттере". "День хороших новостей. Хорватия ратифицировала наше Соглашение об ассоциации", - написал он.

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16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС.

На сегодняшний день Соглашение об ассоциации уже ратифицировали 9 государств-членов ЕС: Румыния, Литва, Латвия, Болгария, Словакия, Мальта, Эстония, Швеция, Венгрия. Также соглашение ратифицировали Сенат и Сейм Польши, Сенат Чехии.