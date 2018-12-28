The Times: В 2019 году Путину будет остро нужен мир с Украиной

Российскую экономику ждет крах, если Москва не вернется в Европу, а это невозможно без завершения войны против соседней страны.

Владимир Путин вступает в свой 20-й год президентства. На фоне этого лояльный к нему спикер российского парламента заявил, что конституцию России можно изменить, чтобы снять ограничение на управление Кремлем.

Похоже, Путин хочет идти дальше. И на первый взгляд кажется, что это вполне понятно. Россия стала ключевым игроком на Ближнем Востоке. Она готовится к конфликтам за контроль над морскими путями в Арктике, где тает лед. США и Европа не хотят отвечать на российские авантюры. Цена на нефть стала дороже. И российский автократ даже похвастался, что его страна по итогам этого года получит рекордный доход с 2011 года, пишет в редакционной статье The Times.

Но на самом деле Путин лишь отвлекает внимание от глубокого социального кризиса в России, который в следующем году станет серьезным испытанием для его власти.

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«В 2019 году Путин, скорее всего, будет вынужден провести структурные и политические реформы. Это означает, что ему нужно найти дорогу обратно в Европу. А чтобы сделать это, ему придется заключить мир с Украиной», - говорится в статье.

Британское издание напоминает о том, как российские корабли совершили нападение на украинские суда в Азовском море. Путинские агенты травили британских граждан, чтобы продемонстрировать, что власть России проникла в западные демократии. Российский президент поддерживает кровавый режим Башара Асада в Сирии, чтобы указать на «большую власть» своей страны на Ближнем Востоке, которой нет в США. Путин отправляет два стратегических бомбардировщика в Венесуэлу, чтобы закрепить контроль над беспомощным диктатором Николасом Мадуро. На протяжении 20 лет своего правления президент России «восстанавливал национальную гордость» с помощью таких сомнительных авантюр.

В это же время, на внутреннем фронте пять лет западных санкций раздавили российскую экономику. Если не учитывать добычу нефти, газа и металлов, ничего в России не указывает на то, что она крупный экономический игрок мирового масштаба. Львиная доля популярности Путина – это благодарность россиян за достижение стабильности после распада СССР. Однако, эта благодарность имеет предел. Молодежь, которая никогда не видела в России другого президента, считает, что так называемая «стабильность» - это эвфемизм для коррупции. Наверное, наивно надеяться, что Путин вернет Россию назад к европейским корням. Но если страна хочет модернизировать свою экономику, ей будет нужен доступ к западным идеям и финансированию.

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«Ответ Кремля на санкции заключался в том, чтобы бросить свои внешнеполитические усилия и энергию спецслужб на попытки расколоть западный альянс. В долгосрочной перспективе эти шитые белыми нитками маневры больше навредят России, чем увеличат ее силу, престиж и прогресс за рубежом, так же как и популярность Путина дома. Появились признаки того, что эта «перспектива» уже наступила», - говорится в статье.