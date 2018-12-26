Парламент Израиля принял закон о самороспуске

Подчеркивается, что 9 апреля будут проведены досрочные выборы.

Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске. Как отмечается, в связи с этим был принят соответствующий закон.

Подчеркивается, что 9 апреля будут проведены досрочные выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран премьер-министр.

Ранее сообщалось, что В Израиле назначены досрочные выборы в парламент.