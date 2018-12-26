цей матеріал доступний українською

Парламент Израиля принял закон о самороспуске

21:06, 26 декабря 2018
Мир
21 0
Иллюстрация / REUTERS

Подчеркивается, что 9 апреля будут проведены досрочные выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран премьер-министр.

Ранее сообщалось, что В Израиле назначены досрочные выборы в парламент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Израиль