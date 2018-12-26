Парламент Израиля принял закон о самороспуске
21:06, 26 декабря 2018Мир
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Подчеркивается, что 9 апреля будут проведены досрочные выборы.
Иллюстрация / REUTERS
Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске. Как отмечается, в связи с этим был принят соответствующий закон.
Подчеркивается, что 9 апреля будут проведены досрочные выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран премьер-министр.
Ранее сообщалось, что В Израиле назначены досрочные выборы в парламент.
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