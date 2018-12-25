В Таиланде разрешили медицинскую марихуану

Это новогодний подарок от Национальной законодательной ассамблеи Таиланда правительству и народу Таиланда.

Парламент Таиланда единогласно поддержал внесение изменений в закон, запрещающий употребление марихуаны в медицинских целях и использование в научно-исследовательских целях.

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«Это новогодний подарок от Национальной законодательной ассамблеи Таиланда правительству и народу Таиланда», - сказал Сомчай Савангкарн, председатель комитета парламента, занимавшегося разработкой соответствующего законопроекта, передает Reuters.

Теперь правительству страны предстоит обсудить, как марихуана будет производиться, в каких количествах ее можно будет покупать и хранить, для каких конкретно медицинских случаев использовать. Как ожидают сторонники полной легализации марихуаны в Таиланде, нынешнее решение властей станет основой для последующей легализации рекреационной марихуаны. «Это решение лишь первый маленький шажок вперед», - заявил Чокван Чопака из организации Highland Network, выступающей за легализацию марихуаны в Таиланде.