В ЮАР легализовали хранение и употребление марихуаны

Теперь совершеннолетние граждане страны могут принимать наркотик вне общественных мест.

Верховный суд Южно-Африканской Республики легализовал употребление марихуаны.

Судьи единогласно решили, что теперь совершеннолетние граждане страны могут принимать наркотик вне общественных мест. Об этом сообщает BBC News.

Кроме того, в ЮАР теперь разрешено выращивать и хранить каннабис для личного использования.

Прецедентом для подобного решения стало дело троих африканцев, осужденных за употребление марихуаны. По их словам, существовавший запрет «несправедливо вторгался в их личную жизнь».

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Употребление марихуаны в общественных местах, а также ее продажа и производство с целью распространения остаются вне закона.

Совет по развитию каннабиса в Южной Африке (CDCSA) одобрил решение суда и призвал правительство амнистировать ранее осужденных за хранение психоактивного вещества. Организация занимается защитой прав потребителей и развитием индустриального использования конопли.

Джереми Экшн, глава южноафриканской Dagga Party (политическая партия, выступающая за легализацию марихуаны; словом dagga в ЮАР называют каннабис), заявил, что суду стоило пойти дальше и легализовать ее употребление в общественных местах.