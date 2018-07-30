В Грузии легализовали употребление марихуаны

Отмечается, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности.

Согласно решению Конституционного суда Грузии, употребление марихуаны в стране стало легальным.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Конституционный суд в своем решении отметил, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате этого решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.

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Коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента Зураба Джапаридзе и его соратника по партии Вахтанг Мегрелишвили, который предусматривает отмену административного штрафа в связи с употреблением марихуаны.

Сторона-истец требует, чтобы все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача были признаны неконституционными.

По словам истцов, употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности. Они утверждают, что употребление марихуаны вред может быть причинен только здоровью того, кто ее употребляет, и он сам будет ответственным за результат.