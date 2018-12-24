В Чечне пытали и убивали геев - расследование (18+)

Следователи доказали, что в Чечне пытали и убивали геев, но уголовное дело возбуждать не стали.

В прошедший четверг на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о тяжких нарушения прав человека в Чечне.

Одним из основных эпизодов доклада стала кампания против чеченских геев, поразившая весь мир абсолютно дикой и одновременно рутинной для Чечни жестокостью, говорится в материале "Новой газеты".

"В ходе двух волн преследования геев в Чечне были задержаны сотни человек, пик этих задержаний пришелся на конец февраля — начало марта 2017 года. Подозрение в гомосексуальной ориентации было единственным основанием и поводом для репрессий. Все жертвы были помещены в незаконные места лишения свободы ("секретные тюрьмы"), подвергались жесточайшему обращению, избиениям, пыткам, голоду, а некоторые и физическому уничтожению. Одни люди не выдерживали (в силу возраста и здоровья) пыток, сходили с ума и умирали непосредственно в местах лишения свободы, других показательно убивали сами силовики, третьих отдавали родственникам, принуждая тех совершить самосуд, так называемое "убийство чести", - отмечают журналисты.

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Несмотря на масштабы карательной кампании, ни один из чеченцев не обратился в российские правоохранительные органы с заявлением.

"Главная же причина молчания чеченцев — это системная политика Федерального центра, которая, по сути, оставила граждан Чечни один на один с местными вооруженными силовиками, которых лишь формально можно называть российскими полицейскими", - говорится в статье.

Гражданин РФ Максим Лапунов, житель Пермского края, проживший в Чечне два года и попавший в жернова чеченских силовиков, стал единственным человеком, нарушившим молчание. 29 августа 2017 года он обратился к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. В этот же день он подал заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В заявлении он рассказал, что в середине марта был задержан чеченскими полицейскими и доставлен в Управление уголовного розыска МВД Чечни, где незаконно содержался две недели, подвергаясь избиениям и унизительному обращению по причине своей гомосексуальной ориентации.

К нему применялось насилие, в том числе и с требованием выдать чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Как рассказал в заявлении Лапунов, одновременно с ним в подвале УУР МВД по Чечне находились десятки задержанных. Часть из них были доставлены туда по аналогичному "гомосексуальному" обвинению, часть — по другим формальным основаниям. Все эти люди не могли содержаться в подвале УУР МВД Чечни законно: в данном подразделении не предусмотрены официальные места для лишения свободы.

Вместе с ним в подвале были уроженцы Чечни, как выяснилось, двое из них позже были убиты (Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов). По версии МВД республики, якобы при попытке нападения на полицейских. Но судмедэксперты установили: этих людей убили выстрелами в затылок.

"30 марта 2017 года Акаев и Ибрагимов были найдены мертвыми. По версии чеченского МВД, они были убиты якобы при попытке нападения на чеченских полицейских. Но из судебно-медицинских заключений и протоколов осмотра трупов следует, что Акаев и Ибрагимов были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок. При этом у погибших отсутствовали какие-либо вещи", - говорится в материале "Новой газеты".

"Именно таким образом в материалах проверки по заявлению Лапунова о незаконном лишении свободы и пытках появились трупы, а действия чеченских полицейских теперь надо было квалифицировать уже по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Что сделало следствие? Просто-напросто прекратило проверку: "Обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, касающиеся его незаконного задержания и удержания в подвальном помещении здания УУР МВД по ЧР, не получили объективного подтверждения", - подытожили журналисты.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO призвал "забрать" из республики геев, если они там есть, чтобы "очистить кровь".