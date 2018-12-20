National Interest: Наблюдательный полет США над Украиной был «декоративным»

Эксперт отмечает, что американский самолет вовсе не летал над территориями, где стоят российские войска.

Военно-воздушные силы США провели «чрезвычайный» наблюдательный полет над Украиной в начале декабря 2018 года.

На просьбу Киева самолет OC-135 с американскими, канадскими, немецкими, французскими, румынскими и британскими наблюдателями сделал круг над украинской территорией. Но, по словам американского эксперта, он даже не приблизился к местам, над которыми действительно стоило бы летать: к тем регионам, где Россия развернула свои военные силы.

Об этом пишет National Interest, напоминая, что наблюдательный полет был проведен через две недели после того, как Россия захватила три украинских корабля с экипажами в Азовском море.

«Момент для полета был выбран для подтверждения приверженности США к Украине и нашим другим партнерам», - заявили в Пентагоне.

Однако, независимый эксперт по вопросам безопасности Стивен Уоткинс обратил внимание на то, что американский OC-135 на самом деле лишь сделал круг над вполне безопасными украинскими регионами.

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«Они не пролетели ни над одной конфликтной территорией», - сказал Уоткинс изданию.

Эксперт пояснил, что проследил на передвижением OC-135 с помощью программного обеспечения, которое фиксирует передвижение коммерческих самолетов на основе радиосигналов с их транспондеров. Силы России оккупировали часть украинского Донбасса. Но ОС-135 даже не приблизился к тому региону.

«Вместо этого они сделали каплеобразный круг от Киева на юг, оставаясь за 20 километров от административной границы с Крымом», - сказал Уоткинс.

Издание поясняет, что «чрезвычайный» наблюдательный полет был осуществлен на основе соглашения об открытом небе от 1992 года, которое позволяет 34 странам-подписантам, среди которых есть США, Россия и большинство стран Европы, отправлять самолеты с камерами и радарами для полетов над территориями друг друга. При этом, траектория утверждается сторонами, а условия наблюдения четко определены соглашением. Документ также ограничивает возможности стран в использовании коммерчески доступных сенсоров. Таким образом, камеры на борту старого ОС-135 вряд ли смогли зафиксировать войска России в оккупированном Крыму с расстояния 20 километров.

Это поведение очень контрастирует с наблюдательным полетом ВВС США, который был проведен с помощью такого же самолета над украинско-российскими границами. Тогда ОС-135 действительно зафиксировал расположение российских войск.

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«В 2014 году они летали над реальными позициями на местах. А это уже что-то. В этом же году они просто сделали небольшой круг на самолете», - сказал Уоткинс.

Издание отмечает, что два самолета ОС-135, с помощью которых США осуществляют наблюдательные полеты, очень устаревшие и часто ломаются. Республиканцы в Палате представителей Конгресса заблокировали изменения в бюджет, которые предлагали выделить 400 миллионов долларов на обновление или замену этих самолетов. Американские эксперты говорят, что даже подниматься в небо на ОС-135 сейчас опасно.

После полета над Украиной в декабре в Госдепартаменте объявили, что это было сделано для выражения американской поддержки украинским партнерам.

«Мы стоим на стороне Украины против российской провокационной и угрожающей активности в Азовском море», - говорилось в заявлении ведомства.

Однако, по мнению Уоткинса, администрация Дональда Трампа, кажется, хочет выступить против России так, чтобы на самом деле этого не делать.

«Я считаю, что это был тренировочный полет, который был нужен для замыливания глаз, чтобы можно было публично заявить о якобы посланном сигнале», - убежден Уоткинс, добавив, что такая демонстрация поддержки Украины была на самом деле «слабенькой».