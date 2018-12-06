Наблюдательный полет США возле Крыма подтверждает обязательства Вашингтона перед Украиной - посольство

Ранее сообщалось, что американские самолеты Lockheed EP-3E и Boeing OC-135B сегодня продолжили мониторинг у оккупированного Крыма.

Соединенные Штаты Америки со своими союзниками провели чрезвычайный наблюдательный полет над Украиной в соответствии с Договором об открытом небе.

Читайте такжеРада разрешила Морской охране ГНСУ стрелять без предупреждения для отражения нападения

Как сообщает Посольство Украины в США в Facebook, этот полет подтверждает обязательства США перед Украиной и другими государствами-партнерами.

"Нападение России на украинские корабли в Черном море вблизи Керченского пролива является опасной эскалацией на фоне усиления провокационной и угрожающей деятельности", - цитирует посольство официальное сообщение Министерства обороны США.

Как заявили украинские дипломаты, оборонное ведомство США также подчеркивает, что улучшение отношений с Россией невозможно, "пока продолжается незаконная и дестабилизирующая деятельность против Украины или любой другой страны".

Ранее сообщалось, что Американские самолеты Lockheed EP-3E и Boeing OC-135B сегодня продолжили мониторинг возле оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".