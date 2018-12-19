В США прокуратура подала иск против Facebook

Facebook не защитил приватность своих пользователей и обманул их относительно того, кто имел доступ к их данным и как эти данные использовались, говорится в представлении генпрокурора.

Генеральный прокурор столицы США города Вашингтон, округ Колумбия, подал судебный иск против компании Facebook.

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Иск касается предоставления доступа к данным пользователей Facebook компании Cambridge Analytica, передает Голос Америки со ссылкой на The Hill. Полученные компанией данные якобы могли быть использованы для влияния на результат выборов президента в США в 2016 году, вмешательства в их течение.

"Facebook не защитил приватность своих пользователей и обманул их относительно того, кто имел доступ к их данным и как эти данные использовались, - говорится в представлении генпрокурора Вашингтона Карла Расина, - Facebook подверг риску манипуляций данные пользователей, позволив таким компаниям, какCambridge Analytica и другим, доступ к личным данным без согласия пользователей".

"Данный иск имеет цель заставить Facebook исполнять собственные обещания по защите приватности пользователей", - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, в начале года СМИ сообщили, что компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала частную информацию о более чем 50 млн пользователей Facebook в разработке методов поддержки избирательной кампании 2016 года президента Дональда Трампа. В результате скандала компания Facebook оказалась в центре внимания американских законодателей и правоохранителей.

Иск в Вашингтоне - не единственная мрачная новость для Facebook. Американское издание The New York Times, со ссылкой на внутренние документы компании Facebook, сообщило, что социальная сеть в рамках сделок с технологическими компаниями, онлайн-магазинами предоставляла им доступ к частным данным пользователей.

Сообщается, что поисковику Bing разрешалось просматривать перечень всех друзей пользователей без их разрешения, Netflix и Spotify могли читать личные сообщения на Facebook, а Amazon могла получать имена пользователей и их контактные данные через их друзей.

В Facebook заявили, что заключенные с компаниями соглашения не противоречили условиям предоставления услуг Facebook-пользователям, а компания Netflix заявила, что не просила у соцсети Facebook возможности читать сообщения пользователей и никогда не пользовалась ею.