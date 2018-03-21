Утечки в Facebook: Цукерберга вызвали дать показания в британском парламенте

Руководителя компании Facebook Inc. призывают отчитаться перед британскими парламентариями из-за скандала вокруг Cambridge Analytica, сотрудничавшей со штабом Трампа.

Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг вызван дать показания перед британскими парламентариями в связи с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Об этом во вторник, 20 марта, сообщил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз, сообщает DW.

"Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании - Ред.) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение", - подчеркнул Коллинз. По его словам, "пришло время выслушать" позицию руководства корпорации в связи с "катастрофическим провалом" Facebook, допущенным в этой области.

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Цукербергу предписано дать ответ на запрос до понедельника, 26 марта.

Несколько лет назад Cambridge Analytica воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.