В Париже Санта-Клаус погрузился в аквариум и покормил рыбок (видео)

Чтобы угостить рыбок собственноручно Санта-Клаусу пришлось надеть ласты.

В парижском океанариуме Санта-Клаус погрузился в аквариум и покормил рыбок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чтобы угостить рыбок собственноручно Санта-Клаусу пришлось надеть ласты, однако свой традиционный костюм ради гидрокостюма он не снял. Хотя и признался, что наряд Санты не слишком комфортен для погружения.

Плавать в красном костюме среди рыб на радость детворе Санте придется вплоть до Рождества, а потом его заменит Русалка.

Как сообщал УНИАН, на Мальте Санта-Клаус посетил национальный аквариум, чтобы поздравить рыб. Дайвер прыгнул к ним в рождественском костюме, с бородой и в шляпе.