В Париже Санта-Клаус погрузился в аквариум и покормил рыбок (видео)
10:49, 19 декабря 2018Мир
31 0
Чтобы угостить рыбок собственноручно Санта-Клаусу пришлось надеть ласты.
Иллюстрация REUTERS
В парижском океанариуме Санта-Клаус погрузился в аквариум и покормил рыбок.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Китае город запретил Рождество с его атрибутами ради чистоты
Чтобы угостить рыбок собственноручно Санта-Клаусу пришлось надеть ласты, однако свой традиционный костюм ради гидрокостюма он не снял. Хотя и признался, что наряд Санты не слишком комфортен для погружения.
Плавать в красном костюме среди рыб на радость детворе Санте придется вплоть до Рождества, а потом его заменит Русалка.
Как сообщал УНИАН, на Мальте Санта-Клаус посетил национальный аквариум, чтобы поздравить рыб. Дайвер прыгнул к ним в рождественском костюме, с бородой и в шляпе.
В парижском океанариуме Санта-Клаус погрузился в аквариум и покормил рыбок
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter