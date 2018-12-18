New York Times: Кремль разоблачил свои зловещие планы и криворукость еще 14 лет назад в Украине

Первое заметное и провальное отравление Москва устроила именно в Киеве, уже тогда разоблачив одновременно и свою некомпетентность, и намерения.

В 1985 году бывший агент ГРУ Виктор Суворов, который стал историком, опубликовал новеллу «Аквариум». Это была замечательная попытка изобразить советскую спецслужбу, чья жестокость казалась такой же высокой, как и эффективность.

Наибольшее впечатление производил эпизод книги, в котором предателя закапывали живьем. Это сняли на видео, чтобы потом показывать новобранцам. Послание было четким: покинуть организацию живым невозможно. «Рубль за вход, два – за выход», - эта фраза стала неформальным лозунгом советского ГРУ. Но в начале этого года в России Владимира Путина этот грозный имидж большого зла был навсегда уничтожен взрывом «чернобыльских масштабов». Великобритания разоблачила двоих убийц из ГРУ: Александра Петрова и Руслана Боширова, которые пытались отравить бывшего коллегу Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом на страницах New York Times пишет российская журналистка и лауреат премии защитников свободы Госдепартамента США Юлия Латынина. Двое российских убийц были точно не Джеймсами Бондами. Они были клоунами. Конечно, смертельно опасными, но все равно клоунами.

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Они остановились не в отеле Ritz, а в двухзвездочном отеле в Восточном Лондоне без ванны, но с крысами. Очевидцы говорят, что они курили марихуану и громко развлекались с проститутками. Вместо того, чтобы аккуратно избавиться от бутылки из-под яда под названием «Новичок» и замести следы, они выбросили главное вещественное доказательство против себя в ящик для пожертвований. Более того, они выбрали для покушения яд, который быстро разбавляет вода. Поэтому плохая погода фактически спасла жизнь жертвам.

Хорошо ли российские шпионы замаскировались? Не очень. База данных паспортов, которую можно купить онлайн, легко раскрыла их связь с российскими спецслужбами. На самом деле в ней даже был отдельный список паспортов, выданных агентам ГРУ. Разве же несчастные российские агенты знали, что их может разоблачить один единственный файл. Но, в конце концов, такие ляпы были не чем-то новым.

В 2016 году агент ГРУ в Черногории переслал деньги на организацию переворота в стране через Western Union. При этом, он указал в поле обратного адреса штаб-квартиру ГРУ. Прошлого апреля четыре агенты российской спецслужбы прибыли в Нидерланды с задачей устроить хакерскую атаку. Один из них зачем-то сохранил чек за поездку в такси от штаб-квартиры ГРУ до Московского аэропорта. А еще в начале этого года аж 305 пародий на Джеймса Бонда из России разоблачили из-за того, что все они ездили на автомобилях, зарегистрированных на адрес своей базы.

«Шпионаж – одна из важнейших профессий в мире», - сказал недавно Владимир Путин.

Но если он так думает, почему же тогда терпит криворукие спецслужбы своей страны? Ответ прост: потому что эффективной государственной машинерии в России нет. Государственный аппарат настроен только на мошенничество, некомпетентность и коррупцию. Шпионы не исключение. Тогда почему Путин не расчистит аппарат? Откровенный ответ на этот вопрос: потому что он боится это делать. Эффективные военные могут устроить переворот против него. Поэтому неэффективность – это та цена, которую заплатит Путин. Когда же российский аппарат заразился криворукостью?

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Первое публичное отравление (вероятно, с помощью диоксина) произошло 5 сентября 2004 года. Его жертвой стал кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, который был конкурентом пророссийского политика Виктора Януковича. Но он все же выздоровел и победил на выборах. Через две недели после его отравления и вскоре после завершения "Революции роз" в Грузии произошла целая серия терактов против инфраструктуры. Как выяснила грузинская полиция впоследствии, все устроила группа во главе с майорами ГРУ Романом Бойко и Евгением Борисовым.

Но атаки в Грузии были не очень успешными. Агенты взорвали старый трубопровод, спутав его с новым. Вместо организации взрыва в посольстве США, они взорвали прилегающую стену. Когда заложенная бомба не уничтожила железную дорогу в октябре 2010 года, агент-неудачник начал обманывать своих коллег из ГРУ, утверждая, что Тбилиси умышленно умалчивает теракт. Чтобы проверить эту версию, заместитель Борисова обратился к мониторинговой миссии ЕС в Грузии с предложением помочь в расследовании, подтвердив тем самым происхождение устройства. Через пять дней российскую бомбу обнаружили невредимой. А российский майор ГРУ был унижен.

Бывший глава полиции Грузии Вано Мерабишвили рассказал автору, что жадность стала причиной провального российского теракта в его стране. Российские офицеры украли деньги, пересланные Москвой на организацию диверсии, оставив от них лишь крохи. И за эти крохи удалось лишь выставить себя на посмешище.

Почему все эти истории важны? Потому что за всеми этими злодеяниями стоит один и тот же мотив. Отравление Ющенко произошло 5 сентября 2004 года. Атаки в Грузии через неделю после него. Все это произошло как раз на фоне демократических революций в Украине и Грузии, а также начала войны против Ирака по инициативе США.

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Бывший экономический советник Путина Андрей Илларионов несомненно прав, когда говорит, что эта война стала переломным моментом для политики российского президента. До нее Путин позиционировал себя как союзника Запада и даже размышлял о вступлении России в НАТО. Но он считал, что Ирак – это российская сфера влияния. Поэтому он был решительно настроен против американского вторжения в страну в 2003 году. Когда через год в Грузии и Украине произошли демократические революции, на то время 51-летний экс-полковник КГБ отреагировал на это не как на следствие политических ошибок, просчетов и неспособности коррумпированных правительств справиться с недовольством в своих странах. Нет, он вместо этого решил, что все это – зловещий заговор Вашингтона, который хочет окружить Россию в ее «исторической сфере влияния». Американцы улыбались, когда убеждали его в 2002 году смириться с фактом присоединения Литвы и Польши к НАТО, а все якобы лишь для того, чтобы «ударить его в спину».

«Мы должны понять, что в искаженных взглядах Кремля на мир отравление Ющенко и взрывы в Грузии были не атаками, а возмездием. Для Кремля Ющенко был агентом США лишь потому, что его американская жена работала на американский Минфин. Мастеру шпионажа Путину казалось, что он просто не может терять влияние из-за собственных действий», - говорится в статье.

И все это подводит к последнему вопросу: зачем Путин все это делает? Ответ очевиден: потому что он думает, что у него нет выбора. И что именно американцы, а не россияне – агрессоры, а он просто отбивается.

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«Он не может изменить свои взгляды. Это было бы равносильно пересмотру его отношения к самому себе как к могучему лидеру, который хочет сделать Россию великой снова. Ему пришлось бы признать правду, что он, а не Америка, превращает Россию в страну третьего мира с оттоком лучших умов, провальной экономикой и без ничего, что можно было бы предложить на обмен миру», - объясняет автор.