Министр иностранных дел Греции выступил за федеративную Украину

Об этом он заявил в интервью французскому изданию L'Humanité, передает "ЕвроПравда". "Я выступаю за идею федеративной Украины. Я не понимаю страны Западной Европы, когда они говорят, что федеративная система не является хорошим решением для Украины из-за русских. Мы знаем пример и Федеративной Республики Германии, и автономных областей в Испании", - отметил он.

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По словам главы МИД, возможно только политическое решение конфликта на востоке Украины. "Оружие не будет работать. Война никогда не бывает хорошим решением",– заявил Никос Котзиас.

Кроме этого, министр заявил, что Греция - европейская страна и "имеет право высказывать свое мнение и интересы по всем вопросам, включая политику в отношении России".

"Мы не принимаем ситуации, когда политика Европы в отношении РФ будет решаться за пределами институтов ЕС", - подчеркнул Никос Котзиас.

"Мы не хотим, чтобы ЕС строил свою политику, основываясь на интересах тех стран, которые имеют эмоциональные исторические отношения с Россией", - добавил министр. "Но мы не закрываем глаза на дестабилизацию на границе России и Украины. ЕС должен придумать новую стратегию", - убежден он.