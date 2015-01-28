В Европарламенте назвали "неприемлемой" открытую пророссийскую позицию нового правительства Греции

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такие высказывания раздавались сегодня в Брюсселе на пленарном заседании Европарламента.

Лидер зеленых Ребекка Хармс заявила, что „была напуганная некоторыми сообщениями из государств-членов (ЕС), в частности из Афин, относительно того, что в будущем мы примем другую позицию в отношении России в связи с этим конфликтом”. „Я всегда была солидарной с Грецией, но я также призываю Грецию продемонстрировать солидарность со странами на востоке Европы”, - сказала она.

По убеждению Хармс, Европарламент должен „четко заявить свою позицию до проведения чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам (29 января) и заявить, что мы остаемся едиными”. „Мы должны гарантировать, что министры также являются едиными”, - добавила она.

Такую же позицию выразил представитель европейских народников Кристиан Дан Преда (Cristian Dan Preda, Румыния). „Я соглашаюсь с тем, что сказала коллега относительно поведения Греции. Мы все были удивлены, когда узнали об этом неприемлемом поведении. Я думаю, что то, что господин Ципрус хочет сделать, является неприемлемым”, - отметил он.

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Эти высказывания прозвучали во время обсуждения предложения зеленых внести на рассмотрение этого пленарного заседания вопрос об обострении ситуации на востоке Украины.

„От имени моей группы я прошу, чтобы мы обсудили события в Мариуполе и на востоке Украины на этом пленарном заседании даже в отсутствие Могерини. Наша цель – не перефразировать дискуссию и решения, которые были приняты на последней сессии в Страсбурге. Я прошу об этом, потому что я убеждена, что важно реагировать на ужасное развитие (ситуации) на востоке Украины и четко показать, что мы внимательно следим за развитием и относимся к этому очень серьезно”, - аргументировала запрос Хармс.

Она отметила, что цель политической работы Европарламента в отношении Украины и России – „гарантировать мир и безопасность”. „Мы должны реагировать на ухудшение ситуации и положить конец трагическим смертям на востоке Украины. Я убеждена, что мы должны вновь обсудить этот вопрос”, - сказала Хармс.

Но это предложение не нашло поддержки в сессионном зале, поскольку, как объяснил Дан Преда, 26 января вопрос обсуждался в рамках заседания Комитета по иностранным делам в присутствии украинского посла в ЕС. „Все политические группы четко заявили свои позиции. Я не считаю, что что-то еще можно добавить”, - констатировал он.

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Как сообщалось, в обнародованном 27 января заявлении лидеры ЕС выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украине и возложили за это ответственность на Россию. Также лидеры ЕС призвали министров иностранных дел на чрезвычайном заседании, которое состоится 29 января, дать оценку и рассмотреть возможную реакцию, включая новые санкции.

Заявление было подготовлено в кабинете президента Европейского Совета Дональда Туска. Там утверждают, что Туск звонил Алексису Ципрасу и что они контактировали со всеми высшими должностными лицами во всех столицах. У Туска также утверждают, что никто из представителей греческой стороны не высказал возражений до утра 27 января.

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Новое ультралевое правительство Греции официально опровергло заявление Евросоюза с осуждением участия России в кризисе в Украине и с призывом к более широким санкциям.

Как пишут европейские СМИ, соответствующее заявление было распространено для прессы новым греческим правительством. „Вышеупомянутое заявление (ЕС) было обнародовано в неустановленном порядке, без получения согласия государств-членов, в частности, без получения согласия Греции. В этой связи подчеркивается, что Греция не согласна с этим заявлением”, - говорится в сообщении. Отмечается, что новый премьер-министр Греции Ципрас, известный своими пророссийскими настроениями, в телефонном разговоре с Высоким представителем ЕС Федерикой Могерини уже выразил свое неудовлетворение.