"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Страсбурге

Террористическая организация "Исламское государство" заявила, что человек, открывший огонь по прохожим и полицейским в центре Страсбурга, был "солдатом ИГИЛ".

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Об этом сообщил новостной сайт группы Amaq, пишет Reuters.

В заявлении говорится, что злоумышленник "был солдатом Исламского государства и провел операцию в ответ на призывы к нападению на граждан стран коалиции", которая сражается с боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке. Террористы не предоставили никаких доказательств в пользу этого утверждения.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду мужчина несколько раз открывал огонь из автоматического оружия в центре Страсбурга. В результате теракта 3 человека погибли и 13 были ранены.

Впоследствии "страсбургский террорист" рассказал о мотивах своего нападения водителю такси.

Правоохранители локализовали злоумышленника в одном из южных районов Страсбурга, где он скрывался в последние два дня, после атаки.

Преступником оказался 29-летний Шериф Шекат, при попытке задержания он открыл погонь по полицейским и был застрелен.