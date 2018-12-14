В Антарктиде на станции США погибли двое рабочих
07:58, 14 декабря 2018Мир
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Отмечается, что один из рабочих скончался на месте происшествия, а второй умер в больнице.
Иллюстрация / REUTERS
В Антарктиде на американской станции Мак-Мердо при неустановленных обстоятельствах погибли двое рабочих, которые занимались пожарной охраной объектов.
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Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США. По данным фонда, инцидент с рабочими произошел, когда они проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, в котором находится один из генераторов станции. Пострадавших нашел пилот вертолета, который ждал окончания работ.
Отмечается, что один из рабочих скончался на месте происшествия, а второй умер в больнице.
Причины инцидента в данный момент устанавливаются.
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