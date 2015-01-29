В ПАСЕ подняли Россию на смех, когда делегация РФ обнаружила, что лишилась права голоса (видео)

Вчера, 28 января, во время голосования за поправки к резолюции по поводу полномочий российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после обсуждения одного из пунктов, внесенного депутатами Госдумы, Россия обнаружила, что не может голосовать. Представитель российской делегации вышел к трибуне, чтобы понять, почему это произошло.

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"Мы далеки от мысли, что это было сделано специально... Российская делегация не имеет права голосовать", - заявили с трибуны.

После этого в зале ПАСЕ все засмеялись.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 января, во время заседания зимней сессии Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ до апреля.

"За" проголосовали 160 человек.