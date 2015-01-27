Внук Сталина назвал Путина "безмозглым" и напомнил о роли украинцев в победе над нацизмом

Об этом пишет gordonua.com со ссылкой на материал The Daily Mail.

Джугашвили раскритиковал аннексию Крыма отметив, что возвращать полуостров можно было не силой, а юридически.

"В крайнем случае, можно было купить полуостров. Можно было же что-то сделать, а не силой отбирать территорию. Теперь они говорят о Малороссии. Времена уже не те. Уже 21 век, а методы наших лидеров остались старыми. Почему это происходит?" – сказал он.

Внук Сталина также считает, что Россия не имеет права шантажировать Украину ценой на газ, поскольку украинцы, белорусы и другие народы бывшего СССР имеют на них право.

Читайте такжеБывшая заключенная Освенцима назвала Путина наследником Гитлера"Во время Второй мировой войны русские, украинцы, белорусы и другие нации вместе боролись против нацизма в составе Красной армии, защищая свою страну и ее ресурсы. Мы отделились друг от друга, когда СССР распался. Но почему бы не продавать Украине эти ресурсы по более низкой цене? Предки украинцев защищали эти ресурсы. Почему теперь мы требуем от них более высокую цену, чем от Германии? Разве это справедливо? Это все потому, что воры прибрали к рукам власть, а не умные люди", – считает Джугашвили.

По его мнению, глава РФ хочет, чтобы россияне его жалели.

"Мы видели Путина на лыжах, потом в субмарине, а затем без рубашки. Это демонстрирует лишь безмозглость, вот и все. Они хотят вызвать сочувствие у людей и построить поддержку на этой жалости, чтобы люди кричали: "Мы не отдадим нашего Путина", – убежден Джугашвили.