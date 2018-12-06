Франция решила не повышать налог на топливо в течение года

В субботу по Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном.

Французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.

Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает Reuters.

Администрация президента Эммануэля Макрона пытается преодолеть волну недовольства так называемых "желтых жилетов" – участников акций против роста акцизов, которые не намерены прекращать протестов после того, как правительство пошло на уступки.

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"Правительство готово к диалогу, и оно демонстрирует это, потому что повышение налога убрали из проекта бюджета на следующий год", - сказал Филипп.

Напомним, правительство Франции после насильственных протестов в минувшие выходные решил ввести полугодовой мораторий на повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.

В субботу по Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном. Наиболее разрушительным масштаб протестов оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.