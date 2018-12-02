Франция может ввести чрезвычайное положение из-за протестов "желтых жилетов"
Правительство Франции рассматривает вопрос введения режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в связи с акциями протеста «желтых жилетов».
Об этом сообщает Reuters.
Представитель французского правительства Бенжамен Гриво, заявил, что инициатива направлена на недопущение эскалации насилия.
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"Мы должны думать о тех мерах, которые можно принять для того, чтобы предотвратить подобные инциденты", - сказал Гриво.
Также представитель французского правительства призвал демонстрантов сесть за стол переговоров.
Как сообщал УНИАН, во Франции с 17 ноября продолжаются акции против повышения цен на топливо, организованные инициативой "Желтые жилеты" Протестное движение направлено против планов правительства продолжить повышение налогов на топливо в 2019 году.
Участники акций заявляют, что повышение налога уже привело к росту цен на топливо до уровня, который не наблюдался с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина А-95 во Франции стоит около двух евро.