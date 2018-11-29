Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря – Reuters
10:20, 29 ноября 2018Мир
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Переговоры, как отмечается, коснутся стратегической стабильности, а также ситуации в Сирии, Иране и Северной Корее.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп должны встретиться 1 декабря в рамках саммита G20 в Аргентине.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Кремля.
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В Кремле накануне сообщали, что лидеры стран будут искать пути выхода из тупика в отношениях. Переговоры коснутся стратегической стабильности, а также ситуации в Сирии, Иране и Северной Корее.
Ранее сообщалось, что Трамп примет решение о встрече с Путиным после изучения отчета о захвате украинских кораблей в Керченском проливе.
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