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Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря – Reuters

10:20, 29 ноября 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Кремля.

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В Кремле накануне сообщали, что лидеры стран будут искать пути выхода из тупика в отношениях. Переговоры коснутся стратегической стабильности, а также ситуации в Сирии, Иране и Северной Корее.

Ранее сообщалось, что Трамп примет решение о встрече с Путиным после изучения отчета о захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

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Теги: #Трамп#Путин