Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря – Reuters

Переговоры, как отмечается, коснутся стратегической стабильности, а также ситуации в Сирии, Иране и Северной Корее.

Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп должны встретиться 1 декабря в рамках саммита G20 в Аргентине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ Кремля.

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В Кремле накануне сообщали, что лидеры стран будут искать пути выхода из тупика в отношениях. Переговоры коснутся стратегической стабильности, а также ситуации в Сирии, Иране и Северной Корее.

Ранее сообщалось, что Трамп примет решение о встрече с Путиным после изучения отчета о захвате украинских кораблей в Керченском проливе.