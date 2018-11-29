Трамп может помиловать Манафорта

Он раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о помиловании экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не снят с повестки дня.

"Этот вопрос (о помиловании Манафорта) никогда не обсуждался, но я бы не стал снимать его с обсуждения. С какой стати?" - сказал Дональд Трамп в интервью газете The New York Post.

Он раскритиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что тот требовал от Манафорта, его бывшего политического советника Роджера Стоуна и его коллеги Джерома Корси дать ложные показания.

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"Если вы сказали правду, вы отправитесь в тюрьму", - заявил президент США.

"Но у меня есть три человека: Манафорт, Корси - я не знаю его лично, но он отказывается говорить, что они требуют. Манафорт, Корси и Роджер Стоун", - добавил президент США.

Ранее газета сообщала, что адвокат Манафорта обсудил с юристами президента США показания, данные его клиентом.

Как сообщалось, суд присяжных в августе признал Пола Манфорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

В сентябре, чтобы избежать второго судебного процесса, Пол Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.