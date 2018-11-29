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Турция может стать посредником между Украиной и РФ по атаке в Керченском проливе

04:33, 29 ноября 2018
Мир
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роль Турции в деле урегулирования конфликта России и Украины в Черном море.

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«В ходе беседы вопрос инцидента в Керченском проливе обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника», - сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.

Президент Турции отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.

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Теги: #Путин#Эрдоган#Керченский пролив