В России загорелся ледокол "Виктор Черномырдин" (видео)

На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся от судна, и слышна пожарная сирена.

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях вспыхнул сильный пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин".

Там загорелись технические помещения общей площадью 300 квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер сложности, передает 78.ru.

Рабочие сняли на камеру мобильного телефона первые минуты пожара на ледоколе. На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся от судна, и слышна пожарная сирена.

Читайте такжеС единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" произошло ЧП, есть пострадавшие

В результате ЧП пострадали два человека: один из них после осмотра медиками от госпитализации отказался, второго с ожогами рук отправили в больницу.

На судне обгорели кабели, оборудование и обшивка.

Строительство ледокола началось в октябре 2012 года. Достроить судно планировали к концу этого года, после чего весной "Виктор Черномырдин" должен был отправиться на ледовые испытания.

Ранее сообщалось, что упавший после затопления плавучего дока башенный кран оставил на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» дыру размером четыре на пять метров.