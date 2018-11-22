Defense News: Чехия хочет избавиться от старого вооружения СССР

Прага запланировала масштабные закупки нового вооружения, изготовленного на Западе.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар объявил, что его ведомство одобрило план закупки вооружения на 2019 год.

Поэтому в следующем году Прага планирует приобрести 210 образцов вооружения, в частности БМП, многоцелевые вертолеты и мобильные оборонительные радары противовоздушной обороны, пишет Defense News. По словам Метнара, в текущем году министерству удалось заключить соглашения на поставку оружия и военного оборудования на 635 миллионов долларов. Однако, в политическом спектре Чехии существует консенсус, что оборонные расходы необходимо значительно увеличить в течение ближайших лет.

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Издание отмечает, что планы Праги относительно вооружения сфокусированы на том, чтобы заменить старые образцы, которые остались со времен СССР, новым оружием, изготовленным как чешскими компаниями, так и в союзных странах на Западе. Это тенденция, которая охватывает весь регион Восточной и Центральной Европы. Она усилилась после того, как Россия вторглась на Восток Украины и оккупировала Крым в 2014 году.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии генерал Алеш Опата сказал, что ключ к военной модернизации лежит в полном обновлении сухопутных войск страны.

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«Я имею в виду не только закупку танков или БМП, а и роботизированных систем, разведывательных, а также боевых беспилотных машин», - пояснил Опата.