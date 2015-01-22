Обнаружены тела погибших в корпусе самолета AirAsia на дне Яванского моря

Об этом сообщил командующий западным флотом контр-адмирал Видодо, передает ТАСС. По его словам, к настоящему времени со дна Яванского моря подняты тела трех жертв катастрофы, работы продолжаются.

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"Сегодня погода благоприятная, нет осадков, высота волн не более двух метров, несильное подводное течение, поэтому в течение дня необходимо выполнить максимальный объем работы", - сказал он.

Таким образом, число обнаруженных тел достигло 56, при этом на борту самолета находились 162 человека. По оценкам экспертов, внутри фюзеляжа может находиться большая часть жертв авиакатастрофы.

Напомним, 28 декабря 2014 года самолет А320-200 компании AirAsia примерно через 40 минут после вылета из индонезийского города Сурабая в Сингапурисчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан (Борнео). Позже выяснилось, что самолет упал в Яванское море у индонезийского острова Белитунг. На борту самолета находилось 162 человека, включая экипаж. Большинство пассажиров были гражданами Индонезии, также были граждане Малайзии, Южной Кореи, Великобритании.