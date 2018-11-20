В Турции сделали жесткое заявление, сравнив власти Саудовской Аравии с Усамой бин Ладеном

Кроме того там добавили, что сеть вокруг саудовского принца в связи с убийством оппозиционного журналиста смыкается.

Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели сравнил власти Саудовской Аравии с Усамой бин Ладеном, добавив, что вокруг наследного принца Мухаммеда бин Салмана смыкается сеть в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

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Комментарии Бахчели, который является союзником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в парламенте, стали самым жестким высказыванием Турции в адрес Саудовской Аравии с тех пор, как 2 октября саудовские агенты убили Хашогги в стамбульском консульстве страны, отмечает Голос Америки. Президент Эрдоган заявил, что приказ об убийстве был отдан «на высших уровнях» саудовского правительства, однако не выдвигал прямых обвинений в адрес принца Мухаммеда. Эр-Рияд, в свою очередь, отрицает, что Хашогги убит по приказу принца.

Выступая перед членами своей партии, Бахчели сказал, что саудовские лидеры начали прибегать к методам террористов. «В чем разница между администрацией Саудовской Аравии и менталитетом Усамы бин Ладена? Что отделяет эту страну от «Аль-Кайды»? Сеть вокруг принца смыкается, пути к отступлению и спасению закрываются», – сказал он.

Как сообщили в пятницу близкие к делу источники, в ЦРУ считают, что приказ об убийстве Хашогги поступил от принца Мухаммеда. Президент США Дональд Трамп назвал эту оценку возможной, но очень преждевременной.

По словам источника, знакомого с выводами ЦРУ, оценка основана преимущественно на косвенных доказательствах, связанных с центральной ролью принца в саудовском правительстве. Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что его страна категорически отвергает обвинения в адрес принца, назвав их безосновательными.

Поначалу Эр-Рияд предложил ряд противоречивых объяснений исчезновения Хашогги, однако впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что журналиста убили с помощью инъекции, после чего его тело расчленили.