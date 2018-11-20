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США ввели санкции против РФ за содействие поставкам нефти Сирии

19:38, 20 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте  Министерства финансов США, передает "Европейская правда".

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В санкционный список внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт". Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.

Ранее США ввели новые санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса.

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Теги: #США#Россия#санкции#Сирия