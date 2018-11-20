США ввели санкции против РФ за содействие поставкам нефти Сирии

В санкционный список внесли три российские организации, также санкции наложили на шестерых физических лиц.

США ввели санкции против России за содействие в поставках нефти из Ирана для правительства Сирии. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает "Европейская правда". Читайте такжеВ США обосновали введенные против России санкции из-за оккупации Крыма и Донбасса В санкционный список внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт". Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева. Ранее США ввели новые санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса.

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