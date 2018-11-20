США ввели санкции против РФ за содействие поставкам нефти Сирии
19:38, 20 ноября 2018Мир
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В санкционный список внесли три российские организации, также санкции наложили на шестерых физических лиц.
Иллюстрация / REUTERS
США ввели санкции против России за содействие в поставках нефти из Ирана для правительства Сирии.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает "Европейская правда".
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В санкционный список внесли три российские организации: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт". Также санкции наложили на шестерых физических лиц, в том числе первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.
Ранее США ввели новые санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса.
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