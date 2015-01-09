Президент Франции подтвердил гибель четырех заложников в парижском магазине

Во время штурма супермаркета кошерных продуктов в Париже погибли четверо заложников, захваченные террористом Амеди Кулибали. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд во время своего обращения к народу Франции, передает ТСН.ua со ссылкой на Reuters.

"Убийство четырех человек в парижском магазине кошерных продуктов было антисемитским актом", - сказал он.

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Олланд подчеркнул, что Франция была атакована в течение трех дней. Но, по его словам, страна пережила эти испытания и станет сильнее. В своем обращении Олланд поблагодарил сотрудников полиции за их мужество, храбрость и эффективную работу, передает РИА Новости.

Он также заявил, что Франция по-прежнему является мишенью экстремистов и призвал всех проявлять бдительность, отметив, что усиленные меры безопасности пока остаются в силе.

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Кроме того, президент призвал граждан принять участие в республиканском марше в память о погибших, который пройдет в воскресенье. Ожидается, что помимо Олланда в акции примут участие лидеры Великобритании, Италии, Германии, Испании и других государств.