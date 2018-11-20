В Италии обнаружили крупнейшую за последние 20 лет партию героина (видео)
10:41, 20 ноября 2018Мир
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На территорию Европы наркодилеры пытались провезти сразу 270 килограммов этого наркотика.
В Италии правоохранители обнаружили самую масштабную за последние 20 лет партию героина.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На территорию Европы наркодилеры пытались провезти сразу 270 килограммов этого наркотика.
Мешки с героином полицейские нашли на корабле, который следовал из Ирана и останавливался в испанском порту в Валенсии.
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