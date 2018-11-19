Лояльный к Кремлю лидер сербов в Боснии вдруг поддержал сближение с ЕС

Но при этом он против членства страны в НАТО.

Сербский националистический лидер Милорад Додик прославился лояльностью к России. Но выступая перед парламентом автономной Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, он поддержал интеграцию страны с ЕС.

«Я призываю Евросоюз немедленно предоставить Боснии статус кандидата в члены», - цитирует его слова Reuters.

По мнению лидера сербской автономии, этот жест со стороны Брюсселя продемонстрирует конструктивный подход, который бы заменил «поддержку иностранных вторжений в раздробленную страну».

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в 2016 году. Но для того, чтобы ее рассмотрение продвинулось вперед, стране нужно выполнить определенную программу реформ. Завтра Додик вместе с хорватским и босняцким представителями в институте президентства БиГ официально пройдут церемонию инаугурации. И сербский националист первый из троих возьмет на полгода под контроль внешнюю политику страны. Додик заявил, что будет настаивать на отзыве международного посла по вопросам мира и иностранных судей из Боснии. Работа этих международных представителей началась после Дайтонського мира, который положил конец войне 1992-1995 годов. В прошлом году США обвинили лидера Республики Сербской в нарушении этого договора.

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Во время речи Додик назвал Россию «нашим естественным и мощным союзником». А также добавил, что хочет возобновить сотрудничество с Москвой, Пекином и Вашингтоном «на условиях взаимного уважения». Кроме того, он выступил против членства БиГ в НАТО.

«Босния будет в военном поле нейтральной, потому что присоединение к любому военному союзу не имеет поддержки сербов», - сказал он.