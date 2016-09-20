Совет ЕС принял заявку Боснии и Герцеговины на вступление в Евросоюз

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет ЕС призвала Боснию и Герцеговину продолжать свои усилия по обеспечению эффективного осуществления реформ в соответствии с графиком плана действий в тесном сотрудничестве с ЕС, международными финансовыми организациями и представителями гражданского общества.

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«Следует продолжать также социально-экономические реформы, реформы в сфере верховенства закона и публичного администрирования. Совет призывает комиссию продолжить доклад о ходе осуществления реформы, включая механизм координации», – говорится в заявлении.

Напомним, Босния и Герцеговина 15 февраля официально подала заявку на членство в ЕС.