В Японии задержали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Он много лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовал активы компании в личных целях.

Главу совета директоров и гендиректора автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона задержали по обвинению в нарушении финансового законодательства Японии.

Компания Nissan выпустила официальное заявление, в котором сказано, что Гон много лет занижал размер своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовал активы компании в личных целях. Об этом сообщает газета Yomiury Shimbun и телеканал NHK.

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К нарушениям был причастен еще один топ-менеджер Nissan Грег Келли.

Nissan сообщает, что президент компании Хирото Саикава потребует у совета директоров компании отставки Гона и Келли. Кроме того, Nissan передала данные об их нарушениях в генпрокуратуру Японии.

Карлос Гон стал известен в автоиндустрии в конце 1990-х годов, выведя из кризиса одно из подразделений Renault. В начале 2000-х он начал руководить Nissan. После того, как в 2016 году компания стала крупнейшим акционером Mitsubishi, Гон возглавил совет директоров и этого автопроизводителя.