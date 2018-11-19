Германия запретила въезд 18 саудовским чиновникам, причастным к убийству журналиста

Германия координирует свои действия с Францией и Великобританией.

Германия запретила въезд в страну 18-ти гражданам Саудовской Аравии, которых немецкие власти считают причастными к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

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Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в кулуарах встречи ЕС в Брюсселе, передает kommersant. Министр отметил, что Германия координирует свои действия с Францией и Великобританией.

«По делу Хашокджи у нас все еще больше вопросов, чем ответов», - цитирует Die Welt Мааса.

Как сообщал УНИАН, журналист был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. По информации СМИ, его пытали, после чего его тело расчленили и вывезли из диппредставительства. Генпрокуратура Саудовской Аравии в рамках расследования убийства выдвинула обвинения в адрес 11 человек и запросила смертной казни для пятерых. 15 ноября Минфин США ввел личные санкции против 17 подданных королевства.