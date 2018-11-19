В Болгарии вспыхнули протесты из-за цен на бензин: экс-президент не исключает вмешательства РФ

Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев не исключил вмешательство России в протестные акции.

В Болгарии тысячи человек принимают участие в продолжающихся несколько дней протестах против растущих цен на топливо.

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Как передает DW.com, демонстранты в воскресенье, 18 ноября, временно заблокировали своими автомобилями оба автобана, ведущих от столицы страны Софии к Черному морю, а также Петроханский перевал в горах Стара-Планина. Кроме того, было затруднено движение на пунктах пропуска через границы с Турцией и Грецией.

В свою очередь, участники воскресных протестов на улицах столицы выступили с критикой увеличения налогов для владельцев старых автомобилей и осудили низкий уровень жизни в беднейшей стране Евросоюза. Демонстранты требовали отставки правительства под руководством Бойко Борисова и "изменения системы". Акции протестов состоялись в ряде других городов Болгарии, в том числе в Варне и Пловдиве.

Экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев не исключил вмешательство России в протестные акции. В телевизионном интервью бывший глава государства упомянул "автомобили с российскими номерными знаками", но отметил, что они не могли "возглавлять протесты".